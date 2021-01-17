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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان

الأحد 17/يناير/2021 - 05:14 م
غلق منشآت وتحرير
غلق منشآت وتحرير محاضر صحية
هبه عويضه
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة والقيام بجولات مفاجئة على الأسواق والمقاهي والمحال للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، شنت محافظة الإسكندرية؛ اليوم حملة موسعة بنطاق حي منتزه ثان بقياد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، يرافقه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، للمرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع ٤٥ وأسفل كوبري ٤٥ وشارع مصطفى كامل، وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع ٤ منشآت مختلفة وعمل ٦ محاضر صحية وتموينية للمحال والمطاعم المخالفة بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما قامت الحملة برفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام وتم التحفظ على ٧٤ حالة إشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.

وخلال الحملة وجه السكرتير المساعد بإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر لعدم وجود اشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات، وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على إحدى العيادات بعزبة اسكوت لتفقد اتباعها للإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم خدمة طبية جيدة لرواد المنشآت، كما تم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامات بالمنشآت وتم تطبيق الغرامة المقررة عليهم.

شارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطري، مديرية الشئون الصحية بالمنتزه، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، ومديرية التموين، وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي).
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان

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