غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان

غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
الأحد 17/يناير/2021 - 05:14 م
هبه عويضهطباعة
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة والقيام بجولات مفاجئة على الأسواق والمقاهي والمحال للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، شنت محافظة الإسكندرية؛ اليوم حملة موسعة بنطاق حي منتزه ثان بقياد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، يرافقه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، للمرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع ٤٥ وأسفل كوبري ٤٥ وشارع مصطفى كامل، وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع ٤ منشآت مختلفة وعمل ٦ محاضر صحية وتموينية للمحال والمطاعم المخالفة بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما قامت الحملة برفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام وتم التحفظ على ٧٤ حالة إشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.
وخلال الحملة وجه السكرتير المساعد بإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر لعدم وجود اشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات، وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.
وفى سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على إحدى العيادات بعزبة اسكوت لتفقد اتباعها للإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم خدمة طبية جيدة لرواد المنشآت، كما تم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامات بالمنشآت وتم تطبيق الغرامة المقررة عليهم.
شارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطري، مديرية الشئون الصحية بالمنتزه، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، ومديرية التموين، وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي).
وفي هذا الصدد، شنت محافظة الإسكندرية؛ اليوم حملة موسعة بنطاق حي منتزه ثان بقياد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، يرافقه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، للمرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع ٤٥ وأسفل كوبري ٤٥ وشارع مصطفى كامل، وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع ٤ منشآت مختلفة وعمل ٦ محاضر صحية وتموينية للمحال والمطاعم المخالفة بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما قامت الحملة برفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام وتم التحفظ على ٧٤ حالة إشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.
وخلال الحملة وجه السكرتير المساعد بإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر لعدم وجود اشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات، وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.
وفى سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على إحدى العيادات بعزبة اسكوت لتفقد اتباعها للإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم خدمة طبية جيدة لرواد المنشآت، كما تم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامات بالمنشآت وتم تطبيق الغرامة المقررة عليهم.
شارك في الحملة ممثلين من (الطب البيطري، مديرية الشئون الصحية بالمنتزه، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، ومديرية التموين، وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية، مديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي).
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان
غلق 4 منشآت وتحرير محاضر صحية وتموينية بحي المنتزه ثان