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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منتخب سويسرا لليد يزور الأهرامات ورسالة من بطل ديزني لمتابعيه

الأحد 17/يناير/2021 - 05:12 م
منتخب سويسرا
منتخب سويسرا
رامى حسين
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استقبلت منطقة الأهرام بالجيزة، مساء الأحد، منتخب سويسرا لكرة اليد المشارك في النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد (رجال) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير الجاري.

وحرص الفريق السويسري على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة والخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر، كما سجلوا زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

في سياق متصل، قام النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، بتسجيل زيارته الأخيرة إلى أهرامات الجيزة بنشر صورة له بالمنطقة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل (إنستجرام).

وكتب بطل فيلم ديزني تعليقًا أسفل الصورة أعرب فيه عن سعادته بزيارة الأهرامات، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها المنطقة الأثرية إلاّ أنه مازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابًا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي، وأن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، ما يعطيه طاقة، داعيًا متابعيه إلى كتابة كل واحد منهم تعليقًا عن مغامرة له يحب معايشتها.

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