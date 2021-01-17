ملفات السيسي في الأردن.. رؤية عربية موحدة لتجاوز أزمات المنطقة

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الاثنين، الأردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن، بعد أيام قليلة من لقائه مع وزراء خارجية الرباعية الدولية «مجموعة ميونيخ» المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كلًا من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، بالإضافة إلى سامح شكري، وزير الخارجية.وشدد السيسي، خلال هذ اللقاء على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحالة المنطقة بأسرها إلى الأفضل، من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب.وسبق وأن بحثا الملك عبدالله الثاني، والرئيس السيسي في اتصال هاتفي جمعهما يوم 27 ديسمبر الماضي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.تمثل الزيارة مواصلة تنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري، في إطار جهود حثيثة قائمة على رؤية استراتيجية شاملة لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين مصر والأردن، قائم على الأهداف التنموية المشتركة.صياغة رؤية عربية موحدةيأتي تحرك مصر في هذا المسار انطلاقا من حرصها كركيزة الاستقرار في المنطقة العربية، على الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز التنسيق المشترك في المواقف مع عمان، ما يسهم في صياغة رؤية عربية واحدة تجاه أزمات المنطقة، والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية وفي مقدمة هذه الأزمات، القضية الفلسطينية.فتح آفاق جديدةكما تريد مصر فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأردن، ولا سّيما في مجالات النفط والغاز، ضمن استراتيجية القاهرة لتكون مركًزا إقليمًيا لتجارة وتداول الغاز والبترول، والتي وقع في شأنها اتفاق مع الأردن والعراق على إنشاء خط بترول يبدأ من البصرة جنوب العراق مروًرا بمدينة الزرقاء الأردنية ثم إلى مدينة العقبة، يتم عن طريقه نقل النفط الخام إلى مصر للتكرير أو التصدير، بجانب مجالات البنى التحتية، وخاصة دعم عملية إعادة الإعمار في العراق بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية.