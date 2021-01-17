رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملفات السيسي في الأردن.. رؤية عربية موحدة لتجاوز أزمات المنطقة

الأحد 17/يناير/2021 - 05:12 م
السيسي
السيسي
آية حسني
طباعة
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الاثنين، الأردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الأردن، بعد أيام قليلة من لقائه مع وزراء خارجية الرباعية الدولية «مجموعة ميونيخ» المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كلًا من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، بالإضافة إلى سامح شكري، وزير الخارجية.

وشدد السيسي، خلال هذ اللقاء على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحالة المنطقة بأسرها إلى الأفضل، من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب.

وسبق وأن بحثا الملك عبدالله الثاني، والرئيس السيسي في اتصال هاتفي جمعهما يوم 27 ديسمبر الماضي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

تمثل الزيارة مواصلة تنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وزيادة التبادل التجاري، في إطار جهود حثيثة قائمة على رؤية استراتيجية شاملة لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين مصر والأردن، قائم على الأهداف التنموية المشتركة.

صياغة رؤية عربية موحدة
يأتي تحرك مصر في هذا المسار انطلاقا من حرصها كركيزة الاستقرار في المنطقة العربية، على الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز التنسيق المشترك في المواقف مع عمان، ما يسهم في صياغة رؤية عربية واحدة تجاه أزمات المنطقة، والمتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية وفي مقدمة هذه الأزمات، القضية الفلسطينية.

فتح آفاق جديدة
كما تريد مصر فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأردن، ولا سّيما في مجالات النفط والغاز، ضمن استراتيجية القاهرة لتكون مركًزا إقليمًيا لتجارة وتداول الغاز والبترول، والتي وقع في شأنها اتفاق مع الأردن والعراق على إنشاء خط بترول يبدأ من البصرة جنوب العراق مروًرا بمدينة الزرقاء الأردنية ثم إلى مدينة العقبة، يتم عن طريقه نقل النفط الخام إلى مصر للتكرير أو التصدير، بجانب مجالات البنى التحتية، وخاصة دعم عملية إعادة الإعمار في العراق بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

رفض استشكال سما المصري.. واستمرار حبسها فى «سب وقذف ريهام سعيد»

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي كتاب ديوان يناقش «كل الشهور يوليو» لإبراهيم عيسى

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير