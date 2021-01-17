وزيرة مالية التشيك: يجب على الحكومة وقف نمو الرواتب فى القطاع العام

قالت وزيرة المالية التشيكية ألينا شيلروفا، إنه يتعين على الحكومة التشيكية وقف النمو الحقيقي للرواتب في القطاع العام كإحدى طرق تحقيق الاستقرار المالي في البلاد بعد جائحة كورونا.وأضافت شيلروفا فى تصريحات للتلفزيون التشيكي: "في السنوات القادمة، أود التأكد من أن أجور القطاع العام لا تنمو، أو على الأكثر أنها تضاهي التضخم فقط".وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تعليقات شيلروفا تأتي في الوقت الذي تستعد فيه ميزانية الدولة لتكرار أو تجاوز العجز القياسي المسجل العام الماضي بسبب الحوافز المالية الموسعة.وأدى النمو السريع في الرواتب منذ عام 2015، وعلى رأسه الزيادات في القطاع العام، إلى تعزيز الاستهلاك في الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى والتي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون شخص، وأبقى على التضخم أعلى من المستهدف من جانب البنك المركزى (2%) خلال العامين الماضيين.