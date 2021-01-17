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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في الجنينة إلى 48 قتيلا

الأحد 17/يناير/2021 - 05:24 م
ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في الجنينة
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أكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور (غرب السودان) ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مليشيات على مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) إلى 48 قتيلا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس السبت مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا".

وقال البيان "إن الكوادر الطبية تبذل جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض".

وفي غضون ذلك، قررت المنسقية العامة لمؤتمرات البناء المحلي والوطني بولايات دارفور تعليق مؤتمرات البناء المحلي والوطني الثلاثة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 23 يناير الحالي، وذلك إلى أجل غير مسمى وعزت تعليق مؤتمراتها إلى الأحداث المحزنة التي شهدتها مدينة الجنينة.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد قرر إرسال وفد رفيع المستوى، بشكل عاجل، إلى مدينة الجنينة، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، كما يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، لمتابعة الأوضاع فيها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.

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