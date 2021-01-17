الشورى اليمني يشيد بمواقف البرلمان العربي إزاء اليمن في أزمته

أشاد رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمواقف البرلمان العربي إزاء اليمن في أزمته الراهنة، وحرص البرلمانيين العرب على وحدته وأمنه وسيادته واستقراره، مؤكدًا أهمية العمل المشترك بين المجلسين، شاكرا رئيس البرلمان العربي على التهنئة.جاء ذلك خلال تلقى رئيس مجلس الشورى اليمني، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ للتهنئة بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد.من جهته، أشار رئيس البرلمان العربي إلى تعاون مع مجلس الشورى اليمني في العمل البرلماني المشترك، مجددًا تأكيد البرلمان العربي دعم الشرعية اليمنية بقيادة الريس اليمني عبدربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.