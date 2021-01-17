انتهاء أعمال إحلال وتجديد كوبري مكسيموس بنزلة حسين بالمنيا

تابع العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد كوبري مكسيموس على فرع الشرفا بطريق طراد النيل بتكلفة بلغت 256 ألف و140 جنيها، في اطار الخطة الموحدة للعام الحالي 20212020 لرفع كفاءة الطرق والكباري في ضوء رؤية التنمية المستدامة "مصر2030".وقال رئيس المركز، إن إحلال وتجديد الكوبري كان من الأهمية بمكان نظرا لحاجة المواطنين والأهالي الضرورية له، حيث إنه يخدم قرى نزلة حسين وعزبة خلاف، مضيفا أن أعمال النظافة مستمرة على قدم وساق لرفع جميع التراكمات ومخلفات القمامة من محيط ومداخل القرية بصفة دورية.أضاف رئيس المركز أنه تنفيذا لتعليمات محافظ المنيا بضرورة تعقيم وتطهير المباني الحكومية والمكاتب الخدمية بالقرية.وقامت الوحدة المحلية بتطهير المباني الموجودة بصفة دورية حفاظا وحماية من انتشار أي أمراض أو فيروسات وخاصة كورونا.