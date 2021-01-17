سيدة تترك طفلها أمام مستشفى السلام.. والنيابة تأمر بفحص الكاميرات

أمرت نيابة السلام، الأحد، بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام؛ لكشف هوية السيدة التي تركت طفل أمام أبواب المستشفى وسارعت بالمغادرة.وتكثف الأجهزة الأمنية بحثها لكشف هوية السيدة المتهمة بترك طفل لم يتعد عمره سنتين أمام أبواب المستشفى.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بقيام سيدة بترك طفلها (في سن عامين) وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.