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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مشادة بين نواب الأغلبية وعبد العليم داوود في الجلسة العامة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشادة بين الأغلبية وأحد نواب المعارضة محمد عبد العليم داوود.

و قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هناك بعض الكلمات لا يمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولا يمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لا تخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

وتابع زعيم الأغلبية موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود:" النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لا يمكن ان يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هؤلاء الأشخاص ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة".

في حين رد النائب عبد العليم داوود: "أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.

وكان "عبد العليم" قد قال قبلها:" إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الإرهاب، وأضاف أن كل الأموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تم سرقتها، وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الإرهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها أموال المصريين وتمول الإرهاب".

وشددالنائب خلال الجلسة العامة اليوم، على "أن عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، يجب أن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، وأن يقدم محتوى يحترم عقل المشاهد".

وتابع: "أقول ما أذكره الآن كما قلته قبل 25 يناير، وحديث النواب وقتها كان صحيحا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب".

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