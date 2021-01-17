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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خلال لقائه رئيسي المخابرات.. عباس يشكر مصر والأردن على جهودهما في القضية الفلسطينية

الأحد 17/يناير/2021 - 04:55 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
سارة الشلقاني
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، اليوم الأحد، اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وكذلك اللواء أحمد حسني رئيس جهاز المخابرات الأردنية، والوفدان المرافقان لهما، في مقر الرئاسة برام الله، بحضور ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للجهود الضخمة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، لإنجاز ملف المصالحة الداخلية بين حركة فتح والفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس، مطالبا الوفدين بنقل تحياته إلى الرئيس السيسي، والعاهل الأردني.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أن أبو مازن أطلع الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدا ملف المصالحة، وإصداره مرسوم يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتنسيق الدائم، وتطورات الملف السياسي.

في السياق ذاته، نقل رئيسا جهازي المخابرات العامة المصرية والأردنية، تحيات الرئيس السيسي والعاهل الأردني إلى أبو مازن، مرحبين بإصداره مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة. وأكدا دعم مصر والأردن الثابت والدائم للقضية الفلسطينية.

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