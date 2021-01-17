رئيس «النواب»: لن أسمح برفع اليد.. وطلب الكلمة يكون كتابة

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، "الحصول على الكلمة يجب أن يكون قبلها بيوم كتابة.. لن أسمح برفع اليد وطلب كلمة يكون كتابة، وليغضب من يغضب".وأشار المستشار حنفي جبالي، إلى أنه يعتمد أسلوبًا هادئًا في إدارة جلسات مجلس النواب ولا يلجأ إلى اللائحة، قائلا: "أنا لا أتخذ أي إجراءات في بداية الجلسات، حتى لا يؤخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات، وهذه هي الديمقراطية، وأنا ملتزم أمام الوطن والمواطن وأمام النواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع".