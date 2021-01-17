بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

يرقد الفنان علي حميدة هذه الأيام بداخل إحدى غرف مستشفى معهد ناصر وذلك لتلقي العلاج، بعدما تم نقله من مرسي مطروح الي القاهرة، وأجرى، أمس السبت، مسحة ذرية للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية، قبل ان يبدأ في رحله علاجه بشكل كامل عقب اصدار نتائج المسحة.وعلمت " الدستور" أن الأطباء قد منعوا الزيارة عنه بشكل كامل بسبب إجرائه للمسحة الذرية، وذلك لمدة يومان حتى تخرج نتائجها بشكل طبيعي لمعرفه تفاصيل مرضه.وينتظر علي حميدة نتائج المسحة خلال الساعات القادمة، خاصة مع وجود اشتباه بإصابته بورم في الكبد، لكن الأطباء لم يصدروا قرارهم بتفاصيل حالته بشكل كامل.