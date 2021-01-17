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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الأحد 17/يناير/2021 - 05:01 م
الفنان علي حميدة
الفنان علي حميدة
محمد مجدي
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يرقد الفنان علي حميدة هذه الأيام بداخل إحدى غرف مستشفى معهد ناصر وذلك لتلقي العلاج، بعدما تم نقله من مرسي مطروح الي القاهرة، وأجرى، أمس السبت، مسحة ذرية للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية، قبل ان يبدأ في رحله علاجه بشكل كامل عقب اصدار نتائج المسحة.

وعلمت " الدستور" أن الأطباء قد منعوا الزيارة عنه بشكل كامل بسبب إجرائه للمسحة الذرية، وذلك لمدة يومان حتى تخرج نتائجها بشكل طبيعي لمعرفه تفاصيل مرضه.

وينتظر علي حميدة نتائج المسحة خلال الساعات القادمة، خاصة مع وجود اشتباه بإصابته بورم في الكبد، لكن الأطباء لم يصدروا قرارهم بتفاصيل حالته بشكل كامل.

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