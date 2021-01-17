أول سيدة تعمل بالنجارة في أسوان: أرعى إخوتي وأناشد المحافظ أن يدعمني

بعد انفصالها ووفاة والديها حكمت الظروف المعيشية عليها أن تعول أشقائها الأصغر منها خصوصا وأن واحدة منهم ضمن ذوي الهمم، وذلك كان دافعًا وحافزًا قويًا لها أن تبدأ معركة قوية مع الحياة وتواجه الدنيا بكل ما أوتيت من قوة لتصنع لها اسمًا وبصمة مميزة بمهنة مليئة بالمشقة والجهد وجميع المعروفين بها رجال فقط.ومن داخل منزلها بقرية صغيرة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، أسست ورشة لـ"النجارة"، حيث إنها بعد اكتسابها الخبرات في هذا المجال بواسطة تطلعها عبر الإنترنت، استطاعت تكوين خبرة كبيرة في إعادة تصنيع الأثاث القديم ليصبح جديدًا مرة أخرى، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق المحلية وبجودة جيدة.وتقول شهد محمد، ابنة مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، البالغة من العمر 40 عامًا، إنها بعد انفصالها عن زوجها ووفاة والديها كان معاش والدها الذي يعتمدون عليه هي وأخوتها قليل جدًا ولم تستطيع من خلاله توفير الاحتياجات المعيشية لها ولأخواتها، قائلة ''بعد وفاة والدى كان لازم أتحرك وأعمل حاجه لإخواتى الأيتام"، موضحة أنها أكبرهم سنًا ولديها شقيقة من ذوى الهمم، بجانب 3 أخرون غيرها.وأضافت لـ''الدستور''، أنها فكرت في تأسيس مشروع صغير من خلاله تتمكن توفير كافة متطلبات الحياة اليومية لها ولأخواتها التي تتحمل مسئوليتهم على عاتقها، وتعلمت مهنة النجارة من خلال الفيديوهات المتاحة على الأنترنت، واستغرقت مدة 4 أشهر حتى التحقت بالعمل في هذه المهنة ومع مرور الوقت وتصميمها للأعمال استطاعت أن تتمكن في المهنة.وأشارت إلى أنها تعمل في هذه المهنة منذ 6 سنوات، وكانت بدايتها من خلال سحب قرض مالي بمبلغ 5 آلاف جنيهًا، وبدأت أول أعمالها بشراء مجموع الأشكال المختلفة من الأثاث المنزلي القديم حتى تعيد تصميمه مرة أخرى ليصيح جديدًا، أبرزها "غرف النوم، الأنتريهات، مكتبة التلفاز، وغيرها"، مضيفة أنها نقلتهم بواسطة سيارة إلى ورشتها الصغيرة التي تقع في أحدي قرى مركز إدفو.وأوضحت لـ'' الدستور'' أنها أسست الورشة الصغيرة التي تعمل بها من خلال تخصيص جزء صغير من منزلها حتى تتمكن من أعادة تطوير الأشكال المختلفة من الأثاث المنزلي القديم وتحويله إلى قطع جديد بألوان زاهية جديدة، وأن هناك واحد من أقاربها يساعدها في العمل في بعض الأحيان، لافتة أن إلى أنها عاشت معاناة كبيرة حتى استطاعت أن تقف مرة أخرى ولكي ينجح هذا المشروع، وأن أسعارها مقارنة بالأسواق المحلية منخفضة جدًا، حيث يتراوح سعر بيعها للأثاث بعد تجديده مرة أخرى ما بين 5 لـ7 آلاف جنيهًا، نظرًا لأنها حريصة على الحصول على عمولة بسيطة مقابل العمل.واستكملت أن أهل قريتها عند علمهم أنها تعمل بمهنة النجارة رحبوا بذلك جدًا، واستطاعت أن تسوق لأعمالها من خلال أقاربها وأصدقائها بالقرى المجاور، حتى أنها خلال سنوات أصبح لها العديد من الزبائن وتركت بصمة خاصة في هذه المهنة التي فرضها عليها الزمان نظرًا للظروف المعيشية التي مرت بها.وناشدت ابنة مركز أدفو المسئولين وعلى رأسهم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بتقديم الدعم والتسهيلات ويد العون لها حتى تستطيع تطوير الورشة الخاصة بها ويصبح لها معرضًا مميزًا وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق المحلية، نظرًا لأن ورشتها دون أسقف وغير مهيئة، وتعاني أثناء عملها خلال فصلي الصيف والشتاء خوفًا من تقلبات الطقس التي من الممكن أن تضيع جهودها بعد تجهيزها للأثاث.ومن جهة أخرى قالت نجاح مفتاح لـ''الدستور''، إنها تعمل في مجال المبادرات الاجتماعية، وعلمت أن هناك سيدة تعمل في مهنة ''النجارة''، وتعمل على إعادة تصنيع الأثاث المنزلي القديم ليصبح جديدًا مرة أخرى وأسعارها مناسبة جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى، موضحة أنها دعمتها كثيرًا لتستكمل مسيرتها وكان لديها إصرار على معرفة الأهالي لها، نظرًا لأن أعمالها بجودة جيدة للغاية ومناسبة جدًا لفئة محدودي الدخل.