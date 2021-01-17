«بلى يستقيم».. كتاب جديد عن أروقة للنشر

صدر مؤخرا كتاب (بلى يستقيم – فقه وفكر) في 154 صفحة من القطع المتوسط، لكاتب رأي الوطن الدكتور عبدالله فدعق، عن "مؤسسة أروقة للدراسات والنشر والترجمة بالقاهرة".واحتوى الكتاب على قسمين أساسيين في مسائل الفقه والفكر يتماهيان مع التحولات الفكرية والعصرية الثقافية والسياسية، وحمل الفصلان عناوين مثيرة في عدد من المسائل الفقهية والفكرية، في فقه السلام، والتخلية والتحلية، والخلاف في رحم الزناة بين الإسلام واليهودية، والشرع والسياسة بين الترتيب والتنظيم، ورفض الغلو والتمايز، وفقه الواقع، وواجبية التفكير الناقد.وينفي الدكتور فدعق في كتابه صواب القول بفصل الدين عن الدولة، فيقول: "القول بأن فصل الدين عن الدولة مطلقًا خطأ، هو الخطأ في حد ذاته، فالدولة – كما هو مقرر ومكتوب- يجب أن تتوافر لها عدة عناصررئيسية ومنها: أن تكون تقدمية متطورة، تساير تطور الفكر الإنساني والاكتشافات العلمية، وأن تستمد سلطانها من الجميع"، وفي الفقه يقول: "البعض تؤذيه كلمة (الثوابت والمتغيرات)، وخصوصا عندما يأتي بها قائلها وسط كلام يخص الدين، فيظن السامع أن هذا تعدٍ على آيات القرآن".