كلدان مصر يحتفلون بمرور 130 عامًا على كاتدرائية الفجالة

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه احتفلت الكنيسة الكلدانية بمصر صباح اليوم بذكرى عيد مار أنطونيوس الكبير.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم الاحتفال كذلك بمرور ١٣٠ سنة لوضع حجر أساس كنيسة مار أنطونيوس الكبير للكلدان في الفجالة.ويشار إلى أن القديس أنطونيوس هو قديس مصري من بلدة قمن العروس ببني سويف، وهو صاحب فكرة الرهبنة في المسيحية.