«مروا من هنا».. صورة لأيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لأيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر ويظهر فيها القديس يعقوب الملقب بـ أخو الرب.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلًا: "في الأيقونة يُشاهد في المقدمة القديس يوسف الشيخ البار، خطيب السيدة العذراء، جارًّا الدابة، ووالدة الإله العذراء مريم جالسة على الدابة حاملة في حضنها طفلها يسوع، وفي الخلف فتى صغير هو يعقوب المدعو "أخو الرب" بحسب التقليد وهو ابن يوسف الأرمل من زوجته المتوفاة، أما الآباء: كيرلّس الإسكندري، إبيفانيوس القبرصي، أمبروسيوس، إكليمندوس الإسكندري، العلّامة أوريجينيس، يوسابيوس القيصري، والذهبي الفم؛ فقد رؤوا أنه إبن كلِيُوبا المتوفي، أخ القديس يوسف البار".