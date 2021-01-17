في ذكرى الأربعين.. الأنبا نيقولا ينعى المتروبوليت نيفون

نعى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الأنبا نيفون مطران بورسعيد الذي تحيي الكنيسة يوم الأربعين لرحيله يوم 22 يناير.وكتب الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جزءا من صلاة كنيسة الروم على الراحلين وهو:"أرح يا رب نفس عبدك السابق رقاده مع أرواح الأبرار والصديقين الراقدين واحفظها للحياة السعيدة التي عندك يا محب البشر. وليكن ذكره مؤبدًا".ويشار الى أن الراحل في 26 نوفمبر 2014 تم انتخابه بالإجماع من المجمع المقدس الاسكندري ميتروبوليتًا على إبراشية بيلوسيو (بورسعيد) وتوابعها (بورسعيد، دمياط، المنصورة، القنطرة غرب)، وقد رحل يوم 8 ديسمبر 2020 بسبب غيبوبة سكر وهو وحيدًا في مقر المطرانية بمدينة بورسعيد، ويوم الجمعة 22 يناير 2021 يترأس البابا ثيودروس الثاني صلاة التريصاجيون في ذكرى يومه الأربعين.