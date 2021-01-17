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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

50 طن أدوية ومستلزمات طبية من السعودية للسودان

الأحد 17/يناير/2021 - 04:48 م
طن أدوية ومستلزمات
طن أدوية ومستلزمات
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سلمت سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم، 50 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس، منحة سعودية للسودان لمجابهة جائحة كورونا، إلى جانب 3 أطنان من أدوية أمراض أخرى.

وقال رئيس الشئون الإعلامية والسياسية بسفارة السعودية فيصل بن عائد الشهري، خلال تسليم المستلزمات الطبية اليوم الأحد، إن تلك المساعدات تأتي وفق توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية السوداني المكلف الدكتور بدر الدين الجزولي، أنه سيتم توصيل كل المساعدات والمنح لمستحقيها في كل الولايات، مشيرا إلى تكوين لجنة مركزية بالإمدادات لتوزيع هذه المنح حسب الاحتياجات الحقيقية في السودان.

وثمن جهود المملكة ودعمها المستمر للسودان، مما يدل على عمق الروابط وتميزها بين الشعبين.

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