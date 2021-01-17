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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بدء تنفيذ برامج تدريبية خاصة بإعداد القيادات التربوية في الوادي الجديد

الأحد 17/يناير/2021 - 04:54 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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أطلق الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إشارة البدء فى تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية الخاصة بإعداد القيادات التربوية لعدد من العاملين بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وحرصا من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على النهوض بقطاع تعليم المحافظة وتحقيق التنمية المهنية وإعداد القيادات التربوية ورفع كفاءة وإعداد جيل من القيادات التربوية الواعدة.

وبدأت اليوم فعاليات الأسبوع الأول من التدريب بديوان عام المديرية وإدارة الداخلة التعليمية، وكانت محاضرة اليوم حول أنماط القيادة، حاضر فيها اليوم الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، حيث شهدت قاعة التدريب تفاعل إيجابى متميز من المستهدفين بالتدريب.

وفى نفس السياق شهدت قاعة المركز الاستكشافى للعلوم بالداخلة أولى محاضرات الأسبوع الأول من التدريب، وحاضر بها الدكتور جمال حسن، وكيل المديرية، وبحضور المرشحين بإدارة الداخلة التعليمية.

وأشار الدكتور النيلى إلى أن فعاليات الأسبوع الأول من التدريب تتضمن محاضرات: أنماط القيادة- التقييم المالى والإدارى- مهارات الإتصال والتواصل- تنمية مهارات استخدام الحاسب- الفساد ومفهومه وآثاره وأساليب مكافحته، موجها خالص الشكر والتقدير للتعاون الجاد والمثمر من إدارة التدريب بالمديرية ومجهوداتهم المبذولة فى تنفيذ هذا البرنامج والذى يهدف لإعداد جيل من القيادات التربوية المتميزة.

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