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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمني يناشد المجتمع الدولي بإدانة تدمير الحوثيين لآثار بلاده

الأحد 17/يناير/2021 - 04:27 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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ناشد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والـ(يونسكو) بإدانة التدمير الحوثي الممنهج لآثار اليمن، مطالبا بالتدخل لحمايتها؛ باعتبارها جزءا من التراث الإنساني.

وأدان وزير الإعلام اليمني في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة قائلا "إن مليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة،الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن، على الطريقة الداعشية".

وأضاف: "إن قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجرت (قلعة ميدي) التاريخية، وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في (زبيد وباجل والزيدية والزهرة) إلى أماكن للتدريب، وتخزين الأسلحة، وثكنات عسكرية، ومعتقلات للمناهضين لانقلابها، والرافضين لسياساتها".

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