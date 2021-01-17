ثيودروس الثاني يترأس قداس ذكرى الأربعين لرحيل مطران بورسعيد

يترأس ثيودروس الثاني، صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، صلاة التريصاجيون لذكرى رقاد الأموات، بمناسبة مرور أربعين يومًا على رقاد مثلث الرحمات المتروبوليت نيفون مطران بلوسيو بورسعيد وتوابعها بعد القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد، يوم الجمعة 22 يناير الجاري.ويشارك في القداس الإلهي وصلاة التريصاجيون مطارنة الكرسي الإسكندري في مصر، كل من المتروبوليت نيقولا مطران إرموبوليس طنطا وتوابعه والوكيل البطريركي لشئون المتكلمين العربية، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس مصر الجديدة وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، والوكيل البطريركي بالإسكندرية.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه يبدأ القداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا، يسبقه صلاة السحَر.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في 26 نوفمبر 2014 تم انتخابه بالإجماع من المجمع المقدس الاسكندري ميتروبوليتًا على إبراشية بيلوسيو (بورسعيد)، وتوابعها (بورسعيد، دمياط، المنصورة، القنطرة غرب)، ورحل يوم 8 ديسمبر 2020 بسبب غيبوبة سكر وهو وحيد في مقر المطرانية بمدينة بورسعيد.