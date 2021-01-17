السودان يُدين استهداف الميليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيّرة

أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الغادر الذي شنته الميليشيات الحوثية بثلاث طائرات مسيّرة، مستهدفا المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضي، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض الطائرات الثلاث وإسقاطها.وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الأحد: إن استمرار هذه الهجمات التي تمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي يعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.وأعربت الوزارة عن تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة الوقوف إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.