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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «صندوق الشهداء» من أهم خطوات حقوق الإنسان

الأحد 17/يناير/2021 - 04:19 م
الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب مجلس النواب، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس، مشيرا إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وقال أبوالعلا: "كوني وكيلًا للجنة حقوق الإنسان، أؤكد أن هذا القانون الذي ننظره الآن، واحدً من أهم حقوق الإنسان، وهو الذي يتناسوه في كل أحاديثهم من أجل الهجوم على مصر".

وشدد عضو مجلس النواب، على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم، لاسيما في ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.

على جانب آخر، حرص أيمن أبو العلا، على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق للمجلس، على الدور الذي قام به في حفل استقبال الأعضاء، كما ترحم على المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتوجه أيمن أبو العلا، بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والوكيلين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.

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