وكيل تعليم مطروح يستقبل وزير التعليم الأسبق

استقبل عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، الدكتور محب الرافعي عضو مجلس الشيوخ الحالي، وزير التربية والتعليم الأسبق ومدير الهيئة العامة لتعليم الكبار الأسبق.وقدم الدكتور الرافعي لوكيل تعليم مطروح التهنئة على توليه قيادة للتعليم بالمحافظة.ورحب سلامة بوزير التعليم الأسبق داخل مديرية التربية والتعليم، مقدمًا له التهنئة لنيل ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واختياره عضوا بمجلس الشيوخ للاستفادة من خبراته العلمية والاجتماعية بالمجلس النيابي.