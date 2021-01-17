تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا

نفذ حى وسط الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم عدد من المباني الحكومية بنطاق الحي، بالإضافة إلى التوعية وتوزيع الكمامات على المواطنين، بالتنسيق بين حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف، ومكتب النائب مجدي الوليلي نائب باب شرق وسيدي جابر، والهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، استمرارًا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.ومن خلال فريقي عمل، تم تطهير عدد ٦ مكاتب بريدية هي: «الشلالات، الحضرة البحرية، الحضرة القبلية، الشاطبي، كامب شيزار، والابراهيمية» كما تم تطهير مكاتب: «مباحث تموين وسط، فض المنازعات، ضريبة الملاهي، ومبنيين بحي وسط شملت كافة الإدارات»، باستخدام الرشاشات اليدوية، والمطهرات بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.كما تمت التوعية وتوزيع الكمامات على المواطنين، من خلال الشباب المتطوعين، وذلك بمشاركة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي وسط، ومساعد رئيس الحي للخدمات، مدير مكتب النائب وفريق التطهير الخاص، ومن جمعية الهلال الأحمر فرع إسكندرية، منسق غرفة العمليات، ومن هيئة البريد مسئول العلاقات العامة.