رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 04:14 م
تعقيم مكاتب بريدية
تعقيم مكاتب بريدية
هبه عويضه
طباعة
نفذ حى وسط الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم عدد من المباني الحكومية بنطاق الحي، بالإضافة إلى التوعية وتوزيع الكمامات على المواطنين، بالتنسيق بين حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف، ومكتب النائب مجدي الوليلي نائب باب شرق وسيدي جابر، والهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، استمرارًا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ومن خلال فريقي عمل، تم تطهير عدد ٦ مكاتب بريدية هي: «الشلالات، الحضرة البحرية، الحضرة القبلية، الشاطبي، كامب شيزار، والابراهيمية» كما تم تطهير مكاتب: «مباحث تموين وسط، فض المنازعات، ضريبة الملاهي، ومبنيين بحي وسط شملت كافة الإدارات»، باستخدام الرشاشات اليدوية، والمطهرات بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

كما تمت التوعية وتوزيع الكمامات على المواطنين، من خلال الشباب المتطوعين، وذلك بمشاركة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بحي وسط، ومساعد رئيس الحي للخدمات، مدير مكتب النائب وفريق التطهير الخاص، ومن جمعية الهلال الأحمر فرع إسكندرية، منسق غرفة العمليات، ومن هيئة البريد مسئول العلاقات العامة.
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا
تعقيم 6 مكاتب بريدية بوسط الإسكندرية للحد من كورونا

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

السعيد صالح: الرواية في بورسعيد شهدت طفرة على يد 4 أدباء «أنا واحد منهم»

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»