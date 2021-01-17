«تضامن النواب»: قانون «صندوق أسر شهداء» يسمح بضم الأطباء

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب، أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء، بإضافة أي حالات أخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب، بناءً على عرض من الوزير المختص، متابعًا أن تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.في السياق، قال حسن المير، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018، إن الأوطان العظيمة تحتفي بشهدائها وتاريخهم، موجهًا تحية لشهداء مصر الأبرار.وأعلن المير موافقته على مشروع القانون الذي يعد تكريمًا لأهل وأسر شهداء مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بإضافة شهداء الجيش الأبيض (الأطباء) لينالوا مثل ذلك التكريم، في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها البلاد ومواجهة أزمة فيروس كورونا.