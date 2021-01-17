بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 1.9 نقطة ليبلغ مستوى 5654.34 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.03%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 229.5 مليون سهم تمت عبر 8904 صفقات نقدية بقيمة 25.11 مليون دينار "نحو 82.8 مليون دولار".وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18.5 نقطة، ليبلغ مستوى 4637.59 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.40 % من خلال كمية أسهم بلغت 199.8 مليون سهم تمت عبر 6295 صفقة نقدية بقيمة 12.4 مليون دينار "نحو40.9 مليون دولار".وانخفض مؤشر السوق الأول 11.7 نقطة ليبلغ مستوى 6171.03 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.19 % من خلال كمية أسهم بلغت 29.4 مليون سهم تمت عبر 2609 صفقات بقيمة 12.6 مليون دينار "نحو 41.5 مليون دولار".