بالأسماء.. مصرع شخصين بحادث تصادم في قنا

لقي شخصين مصرعهما في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، بناحية الكيلو 10 بطريق «قفط - القصير»، جنوبي محافظة قنا، بسبب السرعة الزائدة وانفلات عجلة القيادة بيد أحد السائقين.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بتصادم أتوبيس وسيارة أجرة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع محمود منصور محمد 20 عاما، وأحمد عمران سليمان 19 عاما.ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، فيما تم نقل الجثتين إلى مستشفى قوص وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.