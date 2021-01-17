نتنياهو يودّع السفير الأمريكي: لم أجد أفضل من «فريدمان»

أعرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عن تقديره البالغ لديفيد فريدمان، السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى تل أبيب، مؤكدًا أن الأخير ساهم بشكل رئيسي في الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.وقال نتنياهو، في توديعه فريدمان، اليوم الأحد: "تعاملت مع الكثير من سفراء العالم لدينا، ولكن لم أجد أفضل من ديفيد في العمل على تقوية العلاقات والعديد من المجالات التي تقوي إسرائيل وتعزز علاقاتها مع أمريكا".وأشار نتنياهو إلى أن فريدمان اتخذ خطوات سريعة لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بها كعاصمة، وأن يكتب كلمة القدس بجانب إسرائيل على جوازات السفر، إلى جانب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.وأضاف أن قرارات الرئيس الأمريكي التي اتخذها لصالح إسرائيل كانت بتشجيع ومبادرة من فريدمان ذاته، قائلا: "ديفيد عمل مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، من أجل تغيير تعريف مستوطنات الضفة الغربية، وشرعنة الوجود الإسرائيلي فيها، وكذلك تطبيق الاتفاقيات العلمية بين البلدين".