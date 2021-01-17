حالتا وفاة و248 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 359 حالة، إضافة إلى تسجيل 248 إصابة جديدة.وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الإصابات الجديدة بينها 114 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 117 حالة لمخالطين لمصابين، و17 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 94039 حتى الآن، بعد تسجيل 313 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 2870 حالة.