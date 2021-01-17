تعافى وخروج 9 حالات كورونا من مستشفى قفط بقنا

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن تعافي وخروج 9 حالات جديدة، اليوم الأحد، من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام.وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، إن المستشفى شهد خروج 9 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا من قسم العزل بالمستشفى بعد تعافيهم تمامًا من الإصابة.وأضاف، أن إجمالي عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بالمستشفى منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، بلغ 60 حالة لأشخاص تتباين أعمارهم وحالاتهم الصحية، ما بين شباب وكبار وأصحاب أمراض مزمنة.وأشار مدير المستشفى، إلى أن الفرق الطبية بالمستشفى لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للمرضى حتى يتم تماثلهم للشفاء التام، برعاية ودعم دائم من الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.