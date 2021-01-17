محمود بدر يقترح تبرع النواب بأول راتب لصندوق تكريم أسر الشهداء

اقترح محمود بدر، عضو مجلس النواب، بأن يتبرع النواب بأول راتب لهم في هذا الفصل التشريعي لصالح صندوق دعم الشهداء والمصابين.وقال النائب إن مجلس النواب لا بد أن يعطي رسالة واضحة بأن مجلس النواب أول مَن يبادر بدعم هذا الصندوق خاصة وأننا نطالب العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بالتبرع لصالح الصندوق.