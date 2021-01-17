الكاثوليكية تطلق الحلقة الأحدث من Théobule عن «الوصايا العشر» غدا

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، غدا الإثنين، الحلقة الأحدث من حملة "Théobule".وتأتي الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الوصايا العشر.ويشار إلى أن Théobule هو برنامج قصص الكتاب المقدس للأطفال يقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بالتعاون مع رهبنة الآباء الدومنيكان (إقليم فرنسا).https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=205393234594234&id=103276764805882