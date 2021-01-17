«المصري» عن لقاء السيسي برئيس البرلمان العربي: الرئيس حقق التوازن في ليبيا

أشاد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والذي أثمر عن عدة قرارات لحفظ الأمن المصري والعربي، موضحًا أن الخطوط التي وضعها الرئيس من قبل بشأن التدخلات الخارجية حققت التوازن في ليبيا.وأكد المصري، خلال بيان، أن الرئيس بذل جهدا كبيرا من أجل تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، وصون محددات الأمن القومي العربي وتقويض المخاطر.وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة الليبية هي البوابة الغربية للأمن في مصر، داعمًا قرارات الرئيس السيسي بشأن أي تدخل يحفظ أمن البلاد.وثمّن عضو مجلس النواب في هذا الإطار على تصريحات السيسي السابقة بشأن أن الدولة المصرية لن تسمح بتجاوز مدينة سرت -منتصف الساحل الليبي- وقاعدة الجفرة الجوية، إبان المواجهات بين قوات حكومة الوفاق والجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.يشار إلى أن مباحثات سياسية وعسكرية بين الطرفين لحل الأزمة والتمهيد لانتخابات، في وقت لا تزال هناك بعض المسائل العالقة، مثل آلية اختيار السلطة التنفيذية وتبادلها.