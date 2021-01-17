اليمن يؤكد أهمية الجهود الإنسانية الأممية

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أهمية الجهود الإنسانية التي يبذلها مكتب البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عوض تشديده- خلال لقائه الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والقائم بأعمال المنسق العام للشذون الإنسانية في اليمن، آوكي لوتسما، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد- على ضرورة التركيز على الجوانب الإنسانية والخدمية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المتصلة بأداء البرنامج الإنمائي لدى اليمن وجوانب الدعم المقدمة وفقًا للمهام الموجهة والقائمة على أطر ومعايير العمل الإنساني.من جهته، أشاد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق بين البرنامج والقطاعات الحكومية المختلفة، مؤكدًا حرص البرنامج الكامل على بذل كافة الجهود الإنسانية؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.