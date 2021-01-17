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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

120 سيارة شفط لمواجهة «الفيضة الكبرى» بالإسكندرية (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 03:57 م
الفيضة الكبرى
الفيضة الكبرى
هبه عويضه
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استعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لموجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة خلال «نوة الفيضة الكبرى» التي تضرب المدينة الساحلية على مدار 6 أيام، من خلال الدفع بسيارات شفط المياه والتمركزات بالنقاط الساخنة، ضمن خطة الصرف الصحي ومشروع إنشاء خط جديد لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بطريق الكورنيش بحي المنتزه.

وقال أحمد الحلواني، مدير محطة المنتزه لتصريف الأمطار، إنه تم رفع كفاءة محطة تصريف الأمطار بعمل خط جديد بقطر 500 مم لتصريف مياه الأمطار على المصبات الخاصة على البحر، لتوفير الطلمبات بطريق الكورنيش لتوجيهها لأماكن أخرى بداخل الإسكندرية تحتاج إلى شفط الأمطار بها.

وأضاف الحلواني لـ«الدستور»، أنه تم رفع كفاءة المحطة من 80 لترا في الثانية إلى 160 لترا في الثانية، والتي تعمل على سحب المياه من الشنايش إلى البحر مباشرة، مشيرًا إلى أن المحطة مسؤولة عن تصريف المياه فقط، وليس الصرف الصحي، حيث لا يتواجد على الكورنيش تصريف للصرف الصحى بل تصريف لمياه الأمطار.

ومن جهته، أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة، حيث أنه يتم المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، وبمجرد إعلان التقلبات الجوية التي تصاحبها الأمطار، يتم نشر فرق ورجال الصرف الصحي بجميع المناطق بالمحافظة.

وأضاف نافع لـ«الدستور» أن جميع العاملين بشركة الصرف الصحي على أهبة الاستعداد قبل النوة، حيث تعلن حالة الطوارئ للجاهزية على مدار الساعة حتى الانتهاء من النوة والتأكد من التعامل مع جميع تراكمات المياه بجميع أنحاء الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد لنوة الفيضة الكبرى بنشر 120سيارة شفط وبدال بجميع أنحاء الإسكندرية، وخاصةً بالنقاط الساخنة والتي تتراكم بها مياه الأمطار، لافتًا إلى أن الإسكندرية بها 93نقطة وبؤرة ساخنة تتعرض لتراكم المياه اثناء النوات الشديدة.

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