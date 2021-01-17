الأنبا كريكور: خلق الله الإنسان حرًا

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: "لقد خلق اللهُ الإنسانَ على صورته ومثاله، أي خلقه حُرًا ومنحه العقل والحكمة والفطنةِ والذكاء والقوة، لكي يتمكّن من الإجابة عن نداءاته بشكل إراديّ ودون إكراه.. فالعنف والقوة لا وجود لهما عند الله الذي يدعونا دائمًا إلى الخير".وأضاف في تصريحات له: "الله محبة، ولذلك أعطى الإنسانَ حرية وقدرة الاختيار والتمييز، كما فعل مع الملائكة عندما خلقهم ليسبحوه ويمجدوه ويخدموه، ويخدموا الإنسان ويحرسوه، إنّ الربّ حافظ على حرّيّة الإنسان ليس فقط في مجال عمله، بل في مجال الإيمان أيضًا".