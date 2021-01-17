الحسين عبدالرازق يكتب: دور الدولة ووعي المواطن!
الأحد 17/يناير/2021 - 04:12 م
جهود الدولة في المجال الصحي لا ينكرها إلا جاحد ولا ينتقص منها غير حاقد، فمنذ أن تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور، أولى سيادته رعاية خاصة للملف الصحي تجسدت في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي إستهدفت بالدرجة الأساس العناية والإهتمام بصحة المصريين " كل المصريين" علي اختلاف فئاتهم العمرية أوالنوعية والمجتمعية، كان من أبرزها علي سبيل المثال لا الحصر مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والتي تم من خلالها فحص ما يربو على ٥٣ مليون مواطن من أبناء مصر الطيبين بكافة محافظات الجمهورية خلال ٧ أشهر كاملة، أعقبها مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، والتي استهدفت أبناءنا بالمدارس الإبتدائية وقامت بفحص أكثر من ١١ مليون تلميذ وتلميذة من أطفال مصروبراعمها، أتت من بعدها مبادرة القضاء علي قوائم الاانتظار ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ثم مبادرة صحة المرأة ومبادرة نور حياة، وجاء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمثابة جوهرة التاج لكل ما سبق من مبادرات.
وعلى ذكر التأمين الصحي..
أنا لا أجد أي غضاضة في توجيه الشكر إلي الأطقم الطبية، وكل العاملين بمستشفي النيل للتأمين الصحي ومديرها الدكتورعيد العطار، وكنت قد إضطررت لدخول المستشفي نظرًا لكونها هي الأقرب إلى منزل والدي عقب تعرضي لأزمة صحية باغتتني" قبيل فجر" أحد أيام الأسبوع الماضي.. أقول وأصدقكم القول أن ما شاهدته بالمستشفي من نظافة للمباني وإنتظام للعاملين وإلتزام للأطباء، يكذب كل إدعاءات جرابيع قنوات أهل الشر والناعقين فيها عن تردي أحوال المستشفيات الحكومية في مصر !
كان هذا عن جهود الدولة، التي ذكرنا منها القليل فقط بهدف التدليل، وإن كنت أري أننا لا نحتاج لأي دليل" فليس يصح في الأفهام شيئ إذا إحتاج النهار إلي دليل " دورالدولة في هذا المجال، مرئي ومحسوس وملموس لدي الجميع، سواءًا من خلال الحملات والمبادرات أوالتوجيه الإعلامي والإعلانات،
فماذا عن وعي المواطن ؟
أنا شخصيًا أكره التعميم، كما لا يمكن لأي منصف أوعاقل أو نصف عاقل أن يصف عموم البسطاء بالمستهترين، أوينعتهم بقلة الوعي أويرمهم بعدم الإلتزام، فهناك بسطاء كُثر ملتزمون، ولعل المثال الأوضح علي التزام البسطاء هو صورة السيدة البسيطة بائعة الجبن، التي حرصت خلال جلوسها بأحد الأسواق الشعبية علي إرتداء الكمامة حرصًا علي سلامتها وحفاظًا علي سلامة الآخرين فحازت إحترام الجميع، لكن وسط البسطاء الملتزمين هناك الكثير من المستهترين !
موقف طريف، أو سخيف، أو مخيف تعرضت له بالأمس كاد عقلي بسببه أن يطير محلقًا إلي غير رجعة !
سيارة أجرة " خاصة " ٢٦ راكب يقودها رجل أربعيني بدون كمامة، له صوت جهوري يساعده تمامًا في إعلام الزبائن عن خط سير سيارته، صعدت للسيارة وصعد معي نفر من الناس جلس أحدهم وكان شاب ثلاثيني في المقعد المجاور لمقعدي، والذي هو خلف مقعد السائق مباشرة، لم يكن يفصلني عن ذلك الشاب سوي نصف متر بالكاد، وهي تلك الطرقة الضيقة التي يمر من خلالها الركاب إلي مقاعد جلوسهم، لم يتوقف الشاب لدقيقة واحدة عن العطس، عرض مستمر من العطس والكحة يدلل بوضوح علي إصابة صاحبنا بالبرد الشديد " علي أقل تقدير " إن لم يكن مصابًا بالكورونا " !
لا أخفيكم سرًا أنني قد توجست خيفة خشية أن تصيبني العدوي نتاج رذاذه المتطاير رغم ارتداءه للكمامةوالأمر مايسلمش، ولكن ما هدأ قليلًا من روعي هو إرتدائي أنا أيضًا للكمامة، وحرصي الشديد على إصطحاب بخاخة مطهر اليدين الكحولي، والتي أستخدمها من حين لآخر..
عرض مستمر من العطسات التي لا يقطعها سوي بعض نوبات الكحة، التي لا تلبث أن تنتهي ليعاود الشاب من جديد عزفه المنفرد علي آلة العطس في جهازه التنفسي!
استمر الأمر على تلك الوتيرة إلي أن صاح السائق قائلًا بلهجة آمرة، ياجماعة إحنا داخلين علي كمين اللي مش لابس كمامة يلبسها، ثم إنتبه فجأة إلي أنه هو شخصيًا بدون كمامة، علي الرغم من مرورنا خلال رحلة سيرنا بالعديد من بائعي الكمامات المنتشرين علي الطريق، والذين أخذوا ينادون بأعلي مالديهم من صوت ال٣ كمامات ب ٥ جنيه! تحولت لهجة السائق الآمرة إلي لهجة إستعطاف أشبه بلهجة تلميذ في إبتدائي نسي قلمه الرصاص في البيت، وأخذ يسأل زملاؤه إن كان لدي أحدهم قلم زيادة!
حد معاه كمامة زيادة ؟ كان هذا ما قاله السائق، وحدث ما لا يمكن تصوره...
خلع الشاب المريض كمامته وأعطاها للسائق قائلاٍ " خد الكمامة دي إلبسها بدل ما يغرموك " ونزلني بقي قبل الكمين !
اارتدي السائق كمامة الشاب الذي نزل بالفعل قبل الكمين، ثم دخل السائق وتم فحص السيارة وتأكد رجال الكمين من إرتداء الجميع للكمامات وأشاروا له بالإنصراف، خرج السائق من الكمين فرحًا، لتنتابه بعد عدة أمتار قليلة نوبة شديدة من العطس والكحة وعدم الإتزان، أجبرته علي الوقوف جانبًا ونزع كمامة الشاب التي كان قد ارتداها، ثم وضع رأسه علي تارة القيادة، مستكملًا لسيمفونية العطس التي كان قد بدأها الشاب المريض صاحب الكمامة !
خبروني بربكم...
ماذا تفعل الدولة مع وجود أمثال أولئك المستهترين ؟
الذين ينطبق عليهم تمام الإنطباق قول المتنبي
لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها !
قامت الدولة بدورها ولم تقصر، فماذا عن وعي المواطن؟!
حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا.
وعلى ذكر التأمين الصحي..
أنا لا أجد أي غضاضة في توجيه الشكر إلي الأطقم الطبية، وكل العاملين بمستشفي النيل للتأمين الصحي ومديرها الدكتورعيد العطار، وكنت قد إضطررت لدخول المستشفي نظرًا لكونها هي الأقرب إلى منزل والدي عقب تعرضي لأزمة صحية باغتتني" قبيل فجر" أحد أيام الأسبوع الماضي.. أقول وأصدقكم القول أن ما شاهدته بالمستشفي من نظافة للمباني وإنتظام للعاملين وإلتزام للأطباء، يكذب كل إدعاءات جرابيع قنوات أهل الشر والناعقين فيها عن تردي أحوال المستشفيات الحكومية في مصر !
كان هذا عن جهود الدولة، التي ذكرنا منها القليل فقط بهدف التدليل، وإن كنت أري أننا لا نحتاج لأي دليل" فليس يصح في الأفهام شيئ إذا إحتاج النهار إلي دليل " دورالدولة في هذا المجال، مرئي ومحسوس وملموس لدي الجميع، سواءًا من خلال الحملات والمبادرات أوالتوجيه الإعلامي والإعلانات،
فماذا عن وعي المواطن ؟
أنا شخصيًا أكره التعميم، كما لا يمكن لأي منصف أوعاقل أو نصف عاقل أن يصف عموم البسطاء بالمستهترين، أوينعتهم بقلة الوعي أويرمهم بعدم الإلتزام، فهناك بسطاء كُثر ملتزمون، ولعل المثال الأوضح علي التزام البسطاء هو صورة السيدة البسيطة بائعة الجبن، التي حرصت خلال جلوسها بأحد الأسواق الشعبية علي إرتداء الكمامة حرصًا علي سلامتها وحفاظًا علي سلامة الآخرين فحازت إحترام الجميع، لكن وسط البسطاء الملتزمين هناك الكثير من المستهترين !
موقف طريف، أو سخيف، أو مخيف تعرضت له بالأمس كاد عقلي بسببه أن يطير محلقًا إلي غير رجعة !
سيارة أجرة " خاصة " ٢٦ راكب يقودها رجل أربعيني بدون كمامة، له صوت جهوري يساعده تمامًا في إعلام الزبائن عن خط سير سيارته، صعدت للسيارة وصعد معي نفر من الناس جلس أحدهم وكان شاب ثلاثيني في المقعد المجاور لمقعدي، والذي هو خلف مقعد السائق مباشرة، لم يكن يفصلني عن ذلك الشاب سوي نصف متر بالكاد، وهي تلك الطرقة الضيقة التي يمر من خلالها الركاب إلي مقاعد جلوسهم، لم يتوقف الشاب لدقيقة واحدة عن العطس، عرض مستمر من العطس والكحة يدلل بوضوح علي إصابة صاحبنا بالبرد الشديد " علي أقل تقدير " إن لم يكن مصابًا بالكورونا " !
لا أخفيكم سرًا أنني قد توجست خيفة خشية أن تصيبني العدوي نتاج رذاذه المتطاير رغم ارتداءه للكمامةوالأمر مايسلمش، ولكن ما هدأ قليلًا من روعي هو إرتدائي أنا أيضًا للكمامة، وحرصي الشديد على إصطحاب بخاخة مطهر اليدين الكحولي، والتي أستخدمها من حين لآخر..
عرض مستمر من العطسات التي لا يقطعها سوي بعض نوبات الكحة، التي لا تلبث أن تنتهي ليعاود الشاب من جديد عزفه المنفرد علي آلة العطس في جهازه التنفسي!
استمر الأمر على تلك الوتيرة إلي أن صاح السائق قائلًا بلهجة آمرة، ياجماعة إحنا داخلين علي كمين اللي مش لابس كمامة يلبسها، ثم إنتبه فجأة إلي أنه هو شخصيًا بدون كمامة، علي الرغم من مرورنا خلال رحلة سيرنا بالعديد من بائعي الكمامات المنتشرين علي الطريق، والذين أخذوا ينادون بأعلي مالديهم من صوت ال٣ كمامات ب ٥ جنيه! تحولت لهجة السائق الآمرة إلي لهجة إستعطاف أشبه بلهجة تلميذ في إبتدائي نسي قلمه الرصاص في البيت، وأخذ يسأل زملاؤه إن كان لدي أحدهم قلم زيادة!
حد معاه كمامة زيادة ؟ كان هذا ما قاله السائق، وحدث ما لا يمكن تصوره...
خلع الشاب المريض كمامته وأعطاها للسائق قائلاٍ " خد الكمامة دي إلبسها بدل ما يغرموك " ونزلني بقي قبل الكمين !
اارتدي السائق كمامة الشاب الذي نزل بالفعل قبل الكمين، ثم دخل السائق وتم فحص السيارة وتأكد رجال الكمين من إرتداء الجميع للكمامات وأشاروا له بالإنصراف، خرج السائق من الكمين فرحًا، لتنتابه بعد عدة أمتار قليلة نوبة شديدة من العطس والكحة وعدم الإتزان، أجبرته علي الوقوف جانبًا ونزع كمامة الشاب التي كان قد ارتداها، ثم وضع رأسه علي تارة القيادة، مستكملًا لسيمفونية العطس التي كان قد بدأها الشاب المريض صاحب الكمامة !
خبروني بربكم...
ماذا تفعل الدولة مع وجود أمثال أولئك المستهترين ؟
الذين ينطبق عليهم تمام الإنطباق قول المتنبي
لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها !
قامت الدولة بدورها ولم تقصر، فماذا عن وعي المواطن؟!
حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا.