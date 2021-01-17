الحسين عبدالرازق يكتب: دور الدولة ووعي المواطن!

جهود الدولة في المجال الصحي لا ينكرها إلا جاحد ولا ينتقص منها غير حاقد، فمنذ أن تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور، أولى سيادته رعاية خاصة للملف الصحي تجسدت في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي إستهدفت بالدرجة الأساس العناية والإهتمام بصحة المصريين " كل المصريين" علي اختلاف فئاتهم العمرية أوالنوعية والمجتمعية، كان من أبرزها علي سبيل المثال لا الحصر مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والتي تم من خلالها فحص ما يربو على ٥٣ مليون مواطن من أبناء مصر الطيبين بكافة محافظات الجمهورية خلال ٧ أشهر كاملة، أعقبها مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، والتي استهدفت أبناءنا بالمدارس الإبتدائية وقامت بفحص أكثر من ١١ مليون تلميذ وتلميذة من أطفال مصروبراعمها، أتت من بعدها مبادرة القضاء علي قوائم الاانتظار ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ثم مبادرة صحة المرأة ومبادرة نور حياة، وجاء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمثابة جوهرة التاج لكل ما سبق من مبادرات.وعلى ذكر التأمين الصحي..أنا لا أجد أي غضاضة في توجيه الشكر إلي الأطقم الطبية، وكل العاملين بمستشفي النيل للتأمين الصحي ومديرها الدكتورعيد العطار، وكنت قد إضطررت لدخول المستشفي نظرًا لكونها هي الأقرب إلى منزل والدي عقب تعرضي لأزمة صحية باغتتني" قبيل فجر" أحد أيام الأسبوع الماضي.. أقول وأصدقكم القول أن ما شاهدته بالمستشفي من نظافة للمباني وإنتظام للعاملين وإلتزام للأطباء، يكذب كل إدعاءات جرابيع قنوات أهل الشر والناعقين فيها عن تردي أحوال المستشفيات الحكومية في مصر !كان هذا عن جهود الدولة، التي ذكرنا منها القليل فقط بهدف التدليل، وإن كنت أري أننا لا نحتاج لأي دليل" فليس يصح في الأفهام شيئ إذا إحتاج النهار إلي دليل " دورالدولة في هذا المجال، مرئي ومحسوس وملموس لدي الجميع، سواءًا من خلال الحملات والمبادرات أوالتوجيه الإعلامي والإعلانات،فماذا عن وعي المواطن ؟أنا شخصيًا أكره التعميم، كما لا يمكن لأي منصف أوعاقل أو نصف عاقل أن يصف عموم البسطاء بالمستهترين، أوينعتهم بقلة الوعي أويرمهم بعدم الإلتزام، فهناك بسطاء كُثر ملتزمون، ولعل المثال الأوضح علي التزام البسطاء هو صورة السيدة البسيطة بائعة الجبن، التي حرصت خلال جلوسها بأحد الأسواق الشعبية علي إرتداء الكمامة حرصًا علي سلامتها وحفاظًا علي سلامة الآخرين فحازت إحترام الجميع، لكن وسط البسطاء الملتزمين هناك الكثير من المستهترين !موقف طريف، أو سخيف، أو مخيف تعرضت له بالأمس كاد عقلي بسببه أن يطير محلقًا إلي غير رجعة !سيارة أجرة " خاصة " ٢٦ راكب يقودها رجل أربعيني بدون كمامة، له صوت جهوري يساعده تمامًا في إعلام الزبائن عن خط سير سيارته، صعدت للسيارة وصعد معي نفر من الناس جلس أحدهم وكان شاب ثلاثيني في المقعد المجاور لمقعدي، والذي هو خلف مقعد السائق مباشرة، لم يكن يفصلني عن ذلك الشاب سوي نصف متر بالكاد، وهي تلك الطرقة الضيقة التي يمر من خلالها الركاب إلي مقاعد جلوسهم، لم يتوقف الشاب لدقيقة واحدة عن العطس، عرض مستمر من العطس والكحة يدلل بوضوح علي إصابة صاحبنا بالبرد الشديد " علي أقل تقدير " إن لم يكن مصابًا بالكورونا " !لا أخفيكم سرًا أنني قد توجست خيفة خشية أن تصيبني العدوي نتاج رذاذه المتطاير رغم ارتداءه للكمامةوالأمر مايسلمش، ولكن ما هدأ قليلًا من روعي هو إرتدائي أنا أيضًا للكمامة، وحرصي الشديد على إصطحاب بخاخة مطهر اليدين الكحولي، والتي أستخدمها من حين لآخر..عرض مستمر من العطسات التي لا يقطعها سوي بعض نوبات الكحة، التي لا تلبث أن تنتهي ليعاود الشاب من جديد عزفه المنفرد علي آلة العطس في جهازه التنفسي!استمر الأمر على تلك الوتيرة إلي أن صاح السائق قائلًا بلهجة آمرة، ياجماعة إحنا داخلين علي كمين اللي مش لابس كمامة يلبسها، ثم إنتبه فجأة إلي أنه هو شخصيًا بدون كمامة، علي الرغم من مرورنا خلال رحلة سيرنا بالعديد من بائعي الكمامات المنتشرين علي الطريق، والذين أخذوا ينادون بأعلي مالديهم من صوت ال٣ كمامات ب ٥ جنيه! تحولت لهجة السائق الآمرة إلي لهجة إستعطاف أشبه بلهجة تلميذ في إبتدائي نسي قلمه الرصاص في البيت، وأخذ يسأل زملاؤه إن كان لدي أحدهم قلم زيادة!حد معاه كمامة زيادة ؟ كان هذا ما قاله السائق، وحدث ما لا يمكن تصوره...خلع الشاب المريض كمامته وأعطاها للسائق قائلاٍ " خد الكمامة دي إلبسها بدل ما يغرموك " ونزلني بقي قبل الكمين !اارتدي السائق كمامة الشاب الذي نزل بالفعل قبل الكمين، ثم دخل السائق وتم فحص السيارة وتأكد رجال الكمين من إرتداء الجميع للكمامات وأشاروا له بالإنصراف، خرج السائق من الكمين فرحًا، لتنتابه بعد عدة أمتار قليلة نوبة شديدة من العطس والكحة وعدم الإتزان، أجبرته علي الوقوف جانبًا ونزع كمامة الشاب التي كان قد ارتداها، ثم وضع رأسه علي تارة القيادة، مستكملًا لسيمفونية العطس التي كان قد بدأها الشاب المريض صاحب الكمامة !خبروني بربكم...ماذا تفعل الدولة مع وجود أمثال أولئك المستهترين ؟الذين ينطبق عليهم تمام الإنطباق قول المتنبيلكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها !قامت الدولة بدورها ولم تقصر، فماذا عن وعي المواطن؟!حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا.