6055 إصابة بفيروس كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، تسجيل ستة آلاف و55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و435 ألفا و582 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان لها وفقا لراديو بولندا - أنه تم تسجيل 142 حالة وفاة متأثرة بالفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات 33 ألفا و355 حالة، فيما تعافى 8 آلاف و239 حالة من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و181 ألفا و326 حالة.كانت بولندا قد فرضت حالة الإغلاق الكامل في جميع أنحائها يوم 28 ديسمبر الماضي وحتى اليوم في محاولة للحد من أعداد الإصابة بالفيروس، تعتزم إعادة فتح مدارس الأطفال غدًا الاثنين، مع البقاء على الإجراءات الاحترازية الأخرى حسبما صرح وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي.