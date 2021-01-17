إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية بالشرقية

أعلن المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، استكمال أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ وسط منطقة سكنية بشارع فرعي خلف مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة بلبيس.وقام المحاسب علي الصناديلي، بتشكيل غرفة عمليات ميدانية بحضور نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسئولي الصرف الصحي والاتصالات السلكية واللاسلكية والغاز الطبيعي، للوقوف على أسباب الهبوط الأرضي المفاجئ الواقع بشارع خلف مدرسة الثانوية العسكرية بالمدينة وسرعة إصلاحه، حيث اتضح بعد إجراء المعاينة أن سبب الهبوط الأرضي هو تسريب لمياه الصرف الصحي، نتيجة كسر في ماسورة المياه المؤدية لغرفة الصرف الصحي، وتم إصلاح الهبوط الأرضي ورد الشئ لأصله حفاظًا على أرواح المارة وسكان المنطقة.