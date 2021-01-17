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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب الديون.. إسطنبول تتحفظ على ممتلكات رئيس حزب تركي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:50 م
حزب حركة التغيير
حزب حركة التغيير التركي
مروة عنبر
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أصدر المكتب التنفيذي الرابع في إسطنبول، قرارا بالتحفظ على ممتلكات مؤسس حزب حركة التغيير التركي، مصطفى ساريجول، بعدما تخلف عن سداد ديونه البالغة 4.1 مليون ليرة تركية.

وذكر موقع صامان يولو، أن ساريجول مدين بـ4 ملايين و117 ألف ليرة لرجل الأعمال مصطفى توران، الذي يمتلك محطات وقود في مختلف أنحاء إسطنبول، وعندما لم يتمكن توران من تحصيل الديون، لجأ إلى الطرق القانونية وتقدم بطلب إلى الجهات التنفيذية.

ومن بين ممتلكات ساريجول التي صدر بشأنها القرار التنفيذي سيارات وشقق وأراض في إسطنبول وأنقرة.

ومن جانبه، قال أمير ساريجول، نجل مصطفى ساريجول، إنهم سيصدرون بيانا حول الأمر الأسبوع المقبل.

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