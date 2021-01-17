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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مقترح برلماني بتخصيص نسبة من أرباح المصانع لدعم «تكريم أسر الشهداء»

الأحد 17/يناير/2021 - 03:46 م
النائب فتحي قنديل
النائب فتحي قنديل
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، بوجود معاش كامل لأسر شهداء العمليات الأمنية والحربية، أيضا تخصيص نسبة من أرباح كافة المصانع لدعم صندوق تكريم أسر الشهداء، مع تعيين أسرهم في أعمال تليق بهم وأن يتم معاملتهم معاملة خاصة تليق بالشهيد.

من جهته، أعلن النائب علاء عابد، موافقته على مشروع قانون صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا لثورة والعلمليات الأمنية والحربية، موجها الشكر للجنة التضامن على مناقشته.

وقال عابد: "لابد أن أتقدم بالتحية والتقدير لكل نائبات مصر ممن قدموا أزواجهن أو أبنائهن شهداء لهذا الوطن".

كما اقترح النائب بأن يكون النواب هم أول من يدعمون هذا الصندوق.

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