الشعب جوعى.. وأردوغان يخصص 64.7 مليون لاستثمارات «ديانت»

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارا بزيادة مخصصات رئاسة الشؤون الدينية "ديانت"، إلى 64.7 مليون ليرة للإنفاق على الاستثمارات خلال عام 2021، وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة الفقر في تركيا.وذكرت صحيفة بيرجون التركية، أن المفتي التركي علي أرباش يقيم حاليا عدة مشروعات لإنشاء مبان ومؤسسات في إزمير وأماسيا، بلغت تكلفتها 33.5 مليون ليرة.وكان الرئيس أردوغان، قد قال في خطابه يوم الجمعة الماضي، "سنجعل جميع النفقات في حدها الأدنى، من السيارة إلى السكن، ومن تكلفة الاستضافات إلى تشييد مباني الخدمات".ونصحت رئاسة الشؤون الدينية المواطنين بالتوجه إلى الأسواق المسائية حتى يستطيعون شراء الأغذية والخضروات بأسعار رخيصة، في حين خصص أردوغان لاستثماراتهم 64.7 مليون ليرة لاستثماراتهم في 2021.وفي عام 2020، أنفقت "ديانت" 74.6 مليون ليرة على استثماراتهم، بما في ذلك بناء مجمع "الازيغ هاربوت" ومبنى المفتي.