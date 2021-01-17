القصبي: التقارير الدولية تؤكد اندثار العلميات الإرهابية في مصر

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإرهاب في مصر قد اندثر، وكافة التقارير الدولية والمحلية تؤكد انخفاض نسب العمليات الإرهابية، بفضل المواجهة الشاملة التي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها مجابهة جيش مصر العظيم وجهاز الشرطة المدنية لهذا الإرهاب الأسود.جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تكريم أسر الشهداء والمصابين.