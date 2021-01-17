رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5437 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء بورسعيد

الأحد 17/يناير/2021 - 03:45 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا اليوم الأحد للوقوف على آخر المستجدات فى موقف التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة بورسعيد وأعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات التصالح فى كافة الأحياء وكذلك متابعة سير العمل بمركز المتغيرات المكانية بالمحافظة والأحياء، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والإدارة الهندسية بالأحياء.

وأكد المحافظ أن المحافظة استقبلت حتى الآن ٥ آلاف و٤٣٧ طلب تصالح من المواطنين فى جميع الأحياء منذ البدء فى تقديم طلبات التصالح، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات عالية فى هذا الملف، وناقش المحافظ مع الحضور مستجدات الأعمال الخاصة بلجنة التصالح موجها بتكثيف العمل وتذليل كافة العقبات بما يساهم فى سرعة إنجاز أعمال اللجنة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديرى إدارات التخطيط والمتغيرات المكانية حول سير العمل وآخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها، مؤكدا أن الدولة اهتمت بهذا الملف لإنهاء أي مخالفات فى البناء بانتهاء مدة التصالح، مشددا على التنسيق بين الجهات المنوطة بالعمل لسرعة إنجاز مهام لجنة التصالح فى مخالفات البناء، والتعاون بين مركز المتغيرات المكانية والمراقبة الزراعية ورؤساء الأحياء وإدارة التخطيط بالمحافظة لسرعة رصد أى مخالفات بنائية والمتابعة الميدانية أولا بأول فى هذا الشأن.

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على تكثيف حملات النظافة والارتقاء بالأحياء بما يحقق أفضل مستوى حضارى، مؤكدا على توفير كافة الدعم والإمكانيات للأحياء بما يساهم فى إنجاز أعمالها بالشكل الأمثل وبما يحقق خدمة المواطن فى المقام الأول.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

رفض استشكال سما المصري.. واستمرار حبسها فى «سب وقذف ريهام سعيد»

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

السعيد صالح: الرواية في بورسعيد شهدت طفرة على يد 4 أدباء «أنا واحد منهم»

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»