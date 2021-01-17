بـ60 مليون جنيه.. محطة صرف صحي بـ«كفر عوض الله» في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمركز الزقازيق، بتفقد مشروع إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع صرف صحي قرية كفر عوض الله حجازي بتكلفة 60 مليون جنيه لخدمة أهالي القرية، وللمساهمة في تقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.وتجول المحافظ داخل المحطة وتفقد غرفة التشغيل والطلمبات واستمع من المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى شرح تفصيلي عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بدأ تنفيذ المشروع في يونيو 2018، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 95% شبكات، و95 % أعمال مدنية، 95 % لخط الطرد، ومن المقرر أن تعمل المحطة بطاقة استيعابية 70 لترا في الثانية لخدمة أهالي القرية، وجاري العمل على إطلاق التيار الكهربائي للبدأ في التشغيل التجريبي للمحطة، تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية لتمثل إضافة لقطاع الصرف الصحي بمركز الزقازيق.وأشاد محافظ الشرقية بحجم الأعمال المبذولة على أرض الواقع بقطاع الصرف الصحي، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.