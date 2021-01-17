نائب بالشيوخ: نعمل جميعا خلف القياده المصرية ومن أجل الوطن

قال محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن ما قدمه نواب الإسكندرية من مساهمات طبية لمديرية الصحة تحت قيادة وكيل الوزارة الدكتور خالد عبدالغني، يؤكد على الوحدة والتماسك بين نواب الشيوخ ونواب البرلمان.وأكد حمزة، أنه يجب أن نكون جميعًا يدا واحدة للتخلص من جائحة كورونا، وجلب المستلزمات الطبية يؤكد للمريض أنه ليس وحدة بل نحن جميعًا أبناء الوطن نقف خلفه، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل الوطن وجميعا نعمل خلف القياده المصرية رافعين شعار "تحيا مصر" رغم أنف الحاقدين.