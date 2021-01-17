البرلمان يوافق على تعديلات قانون تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 لتكريم شهداء ومصابي وضحايا ومفقودي العمليات الإرهابية والحربية.وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على تكريم أسر الشهداء والمصابين، وأن هذا هو أقل شيء من الممكن أن يُقدم للشهداء وأسرهم، لافتًا إلى أن الحكومة طالبت بإقرار مشروع القانون كما ورد.