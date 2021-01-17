تراجع معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط قبيل موسم نتائج الشركات

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط منخفضة اليوم الأحد، قبيل موسم نتائج الأعمال ربع السنوية والسنوية على مدى الأسبوعين القادمين، وقاد المؤشر القطري الخسائر.فقد المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة، حيث انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 1.3% ونزل سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7% عند الإقفال.ارتفع معدل التضخم بالمملكة إلى 3.4% في 2020، حسبما أظهرته البيانات الرسمية، بفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي وسط مساع حكومية لتدعيم الإيرادات التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط.كان اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكمش انكماشا حادا العام الماضي، لكن البيانات تشير إلى تباطؤ التراجع في الربع الثالث من العام مع رفع بعض قيود مكافحة كوفيد-19.انخفضت أسعار النفط، ذات التأثير الكبير على أسواق المال بمنطقة الخليج، أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة إذ نالت بواعث القلق حيال تجدد إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في الصين من موجة صعود بفضل بيانات استيراد قوية من ثاني أكبر مستورد للخام في العالم.هبط مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.5 بالمئة وسهم إعمار مولز 1.6 بالمئة.لكن مؤشر أبوظبي أغلق مرتفعا 0.3 بالمئة، حيث هبطت أسهم اتصالات 1.1 بالمئة والدار العقارية 0.9 بالمئة.توصلت أبوظبي إلى اتفاق على إنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود، حسبما ذكره المكتب الإعلامي للإمارة اليوم.ونزل المؤشر القطري 0.5 بالمئة، في خسائر شملت معظم الأسهم، مثل منتج البتروكيماويات صناعات قطر الذي فقد 0.8 بالمئة.ال