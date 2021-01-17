«الزراعة» تدرب الفتيات على زراعة تقاوي الخضر

كشف الدكتور صلاح محمدين، رئيس البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر بوزارة الزراعة، عن عمليات لتدريب الفتيات من خريجي كليات الزراعة والمدارس الثانوية الزراعية وباقي الدبلومات الفنية التجارية والصناعة على زراعة تقاوي الخضر لقدرتهم في التعامل مع الأزهار عن الرجال لمدة شهر، ومستقبلا سيتم التوسع في التدريب مع التوسع في زراعات الصوب الزراعية لإنتاج تقاوي الخضر.وأضاف محمدين لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة، بالتوسع في إنتاج تقاوي الهجن لتقاوي الخضر باعتبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوصى بالبرنامج والاتصال ببنوك الجينات العالمية لجلب البذور لزيادة قاعدة الهجين من التقاوي.